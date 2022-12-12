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Общество

Синоптики заявили, что осадки в столице продолжатся в течение всего 12 декабря

Синоптики заявили, что осадки в столице продолжатся в течение всего 12 декабря

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В столице на смену декабрьскому снегопаду пришел сильный дождь. За прошедшую ночь в городе выпало 35% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, дождь 12 декабря будет идти весь день.

Специалисты городских служб перешли на повышенный режим работы из-за ледяных дождей. В комплексе городского хозяйства призвали быть бдительными и не заходить на места проведения очистительных мероприятий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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