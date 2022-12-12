Российских водителей перестанут наказывать за следы некоторых лекарств в организме

Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств. Речь идет о медикаментах, которые не относятся к наркотическим или психотропным. Такие рекомендации ГИБДД направила в свои региональные управления. Причиной стало решение Конституционного суда.

Спорные ситуации возникали, когда водители принимали препараты, вызывающие сонливость. Но приравнивать их к алкогольному или наркотическому опьянению незаконно, поэтому наказывать их пока запретили.

Запрет будет снят, когда Госдума примет корректирующие поправки в административный кодекс. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.