В Минздраве РФ составили список слов, которые нельзя говорить пациентам

Минздрав РФ составили список слов, которые нельзя говорить пациентам. Как считают в министерстве, это позволит безболезненно работать с жалобами.

Под запретом обращения "женщина", "девушка", "молодой человек", "мужчина". Теперь можно использовать только слова "пациент" или "вы". Также нельзя показывать безразличие, высказывать оценочные суждения и говорить оскорбления. Потому произносить слова "нет", "нельзя", "невозможно" не рекомендуется.

Кроме того, Минздрав обновил время приема у каждого специалиста. Стоматологу на лечение зубов дали 44 минуты, офтальмолог должен принимать пациента не больше 14 минут, терапевт – 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.