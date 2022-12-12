Синоптики рассказали о погоде в столице 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, в столице ожидается облачная погода. Как заявили синоптики, осадки в виде дождя и мокрого снега будут наблюдаться весь день, еще ожидается гололедица. Температура воздуха в течение дня – от 2 до 4 градусов тепла.

Городские службы несут усиленное дежурство. В данный момент 300 бригад Мосводостока и почти столько же единиц техники борются с экстремальным потоком осадков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.