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Общество

Синоптики рассказали о погоде в столице 12 декабря

Синоптики рассказали о погоде в столице 12 декабря

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В понедельник, 12 декабря, в столице ожидается облачная погода. Как заявили синоптики, осадки в виде дождя и мокрого снега будут наблюдаться весь день, еще ожидается гололедица. Температура воздуха в течение дня – от 2 до 4 градусов тепла.

Городские службы несут усиленное дежурство. В данный момент 300 бригад Мосводостока и почти столько же единиц техники борются с экстремальным потоком осадков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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