Москвичам показали длинные очереди из-за дополнительных продаж на "Щелкунчика"

Десятки москвичей провели в очереди под ледяным дождем у здания Большого театра все воскресенье, 11 декабря. Там открыли дополнительные продажи на балет "Щелкунчик".

Те, кто не хочет стоять в очереди, могут попробовать купить билеты онлайн. Дополнительные продажи на сайте Большого театра открываются 12 декабря в 11:00. Но сколько мест осталось и на какие числа, в театре не уточняют.

Сколько стоит заветный билет? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.