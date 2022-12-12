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07:15

Общество

Синоптики заявили, что в столице выпадет более 40% месячной нормы 12 декабря

Синоптики заявили, что в столице выпадет более 40% месячной нормы 12 декабря

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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

12 декабря в Москве будут сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, за сутки выпадет больше 40% от месячной нормы. В связи с этим Дептранс предупредил о возможной задержке трамваев, а некоторые маршруты могут оперативно изменить.

Из-за мокрого снега с дождем на столичных улицах появилось много воды. Москвичи, вынужденные сесть за руль в такую непогоду, поделились кадрами непогоды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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