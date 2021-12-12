В ВОЗ заявили, что "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасен "Дельта"-варианта

В ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" менее опасен, чем "Дельта"-вариант.

Большинство выявленных случаев не были тяжелыми. Но данных об эффективности вакцин против этого штамма пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

