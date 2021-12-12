В Госдуме рассказали о законопроектах, которые облегчат россиянам жизнь в новом году. Речь идет об упрощении налоговых выплат. Планируется ввести единый налог для бизнеса, что, по словам депутатов, будет удобно для самозанятых.

Также в беззаявительном порядке можно будет получать целый ряд социальных пособий, в том числе материнский капитал и некоторые пенсионные выплаты. Так, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, а некоторые выплаты увеличат.

Также в 2022 году планируют продолжить работу над проектами по улучшению экологической обстановки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

