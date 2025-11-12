Тему образования обсудят на XI московском международном форуме "Религия и Мир". Он пройдет в столице с 20 по 21 ноября.

Участники поговорят о том, как сохранить традиционные духовно-нравственные ценности и какую роль в воспитании детей играют религиозные организации. На мероприятии соберутся эксперты, общественные и религиозные деятели из многих стран, в частности Сирии, Ирана, Белоруссии, Израиля, Казахстана и Китая.

