Тему образования обсудят на XI московском международном форуме "Религия и Мир"

Тему образования обсудят на XI московском международном форуме "Религия и Мир". Он пройдет в столице с 20 по 21 ноября.

Участники поговорят о том, как сохранить традиционные духовно-нравственные ценности и какую роль в воспитании детей играют религиозные организации. На мероприятии соберутся эксперты, общественные и религиозные деятели из многих стран, в частности Сирии, Ирана, Белоруссии, Израиля, Казахстана и Китая.

