Психологи заявили, что стресс на работе приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям

Психологи выяснили, что у тех, кто постоянно испытывает негатив к своему офису и обязанностям на работе, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается. Из-за возникшего на этом фоне напряжения может развиться инфаркт или инсульт.

Чтобы бороться с хроническим стрессом на работе, специалисты предлагают сосредоточиться на достижении малых результатов: фиксировать свои даже совсем небольшие успехи, вести ежедневник и отмечать все полезное, что удалось сделать за день.

