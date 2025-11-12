Форма поиска по сайту

12 ноября, 08:00

Общество

Психологи заявили, что стресс на работе приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям

Психологи заявили, что стресс на работе приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям

Психологи выяснили, что у тех, кто постоянно испытывает негатив к своему офису и обязанностям на работе, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается. Из-за возникшего на этом фоне напряжения может развиться инфаркт или инсульт.

Чтобы бороться с хроническим стрессом на работе, специалисты предлагают сосредоточиться на достижении малых результатов: фиксировать свои даже совсем небольшие успехи, вести ежедневник и отмечать все полезное, что удалось сделать за день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

