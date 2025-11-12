В России предложили ввести механизм для борьбы с шопоголизмом в семьях

В России обсуждается инициатива, направленная на борьбу с шопоголизмом в семьях. Общественники предлагают ввести механизм, который позволит следить супругам за онлайн-покупками друг друга.

По задумке авторов, необходимо установить лимит, благодаря которому человек не сможет выкупать свою корзину на маркетплейсе. Это поможет регулировать семейный бюджет, а также не влезать в кредиты и долги.

