Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 08:00

Общество

В России предложили ввести механизм для борьбы с шопоголизмом в семьях

В России предложили ввести механизм для борьбы с шопоголизмом в семьях

В России могут запретить брать домашних питомцев в магазины и кафе

В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье по факту рождения

266 детей родились в Москве 11 ноября

Ставки по "Семейной ипотеке" предложили привязать к числу детей в России

Управляющие компании обяжут объяснять жильцам, из чего складываются цены на ЖКУ

Россиян предупредили, что за шумные вечеринки могут отобрать квартиру

В Сети стали активно обсуждать эйджизм при приеме на работу

Эксперты узнали, что каждый четвертый москвич зарабатывает больше 200 тыс руб в месяц

"Утро": температура воздуха в Москве составит 4 градуса 12 ноября

В России обсуждается инициатива, направленная на борьбу с шопоголизмом в семьях. Общественники предлагают ввести механизм, который позволит следить супругам за онлайн-покупками друг друга.

По задумке авторов, необходимо установить лимит, благодаря которому человек не сможет выкупать свою корзину на маркетплейсе. Это поможет регулировать семейный бюджет, а также не влезать в кредиты и долги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика