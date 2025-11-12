Эксперты узнали, что каждый четвертый москвич зарабатывает больше 200 тыс руб в месяц

Каждый четвертый москвич зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц. Это заключение экспертов, которые изучили официальные данные Росстата.

При этом в лидерах по зарплате оказалась не столица, а Чукотка. В конце списка – республики Северного Кавказа. Средняя зарплата по России составила 93 тысячи рублей.

Эксперты утверждают, что столичные оклады не говорят об успехе. По их мнению, если зарабатывать в Москве хотя бы 85 тысяч рублей в месяц, то это, скорее, выживание, а не комфорт.

