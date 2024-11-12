В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю в конце года. Сейчас по производственному календарю суббота, 28 декабря, должна быть трудовой. Обращение один из депутатов направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Автор предлагает дать возможность региональным властям самим решить, как пройдет последняя суббота года. Кроме того, дополнительный выходной мог бы простимулировать семейный туризм. Официальные новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января.

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