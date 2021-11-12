Москвичам рассказали о главных новостях к этому часу.

В Москву пришла зима. В городе прогнозируется снег, дождь и порывистый ветер. Однако то, что выпало за ночь, уже тает.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о закрытии павильонов "Здоровая Москва" на зимний период. Обследования можно пройти во всех городских поликлиниках.

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в городских парках и на фестивальных площадках в этом сезоне, сообщил заммэра Москвы и глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

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