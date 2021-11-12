В России появится новый вид жилья

В России скоро может появиться новый вид жилья. Речь идет о таунхаусах и дуплексах. Они в отличие от дома или квартиры сейчас не имеют четкого правового статуса и владельцам приходится отстаивать его через суд.

Согласно законопроекту, который приняла в первом чтении Госдума, каждый блок таунхауса будет отдельным жилым домом. Это поможет решить проблемы с землей под такими строениями и проще выяснять коммунальные вопросы. При этом такие здания не включат в программу капремонта.

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