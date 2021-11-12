Данные покупателей фейковых справок о вакцинации начали продавать в интернете

Данные покупателей фальшивых справок о вакцинации начали продавать в интернете. Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает "Коммерсант".

Собрали информации о полумиллионе человек. В документе есть паспортные данные, номера телефонов и СНИЛС, а также адреса покупателей. По мнению экспертов, сервисы по продаже фейковых справок изначально создавались с целью дальнейшего шантажа пользователей.

Мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.