Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 октября

Москвичей предупредили об ухудшении погоды и сильном дожде

В Госдуме предложили ограничить количество животных в квартирах

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

"Новости дня": герань на подоконнике может спровоцировать астму и аллергию

Сервис по поиску работы показал, сколько москвичей готовы работать на заводе

Циклон "Герхард" принесет ухудшение погоды в Москву вечером 12 октября

Резкое похолодание до 4 градусов ожидается в столице 13 октября

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

В Москве ожидается ухудшение погоды и сильный дождь, в ТиНАО возможен мокрый снег. Жителей города призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и возле шатких конструкций.

У станции "Лесопарковая" Бутовской линии метро появится больше четырех километров дорог, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Их построят на стыке трёх районов – Чертаново Южное, Ясенево и Северное Бутово, где проживают свыше 400 тысяч жителей. Специалисты проведут реконструкцию участка съезда с МКАД на Варшавское шоссе в сторону области.

В Госдуме предложили ограничить количество питомцев, которых можно содержать в одной квартире. Поводом послужили случаи, когда в квартире живут по 10–20 кошек и собак, что приводит к нарушению санитарных норм и конфликтам с соседями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика