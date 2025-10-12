Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 октября

В Москве ожидается ухудшение погоды и сильный дождь, в ТиНАО возможен мокрый снег. Жителей города призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и возле шатких конструкций.

У станции "Лесопарковая" Бутовской линии метро появится больше четырех километров дорог, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Их построят на стыке трёх районов – Чертаново Южное, Ясенево и Северное Бутово, где проживают свыше 400 тысяч жителей. Специалисты проведут реконструкцию участка съезда с МКАД на Варшавское шоссе в сторону области.

В Госдуме предложили ограничить количество питомцев, которых можно содержать в одной квартире. Поводом послужили случаи, когда в квартире живут по 10–20 кошек и собак, что приводит к нарушению санитарных норм и конфликтам с соседями.

