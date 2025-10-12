Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщил Гидрометцентр, регион находится под влиянием североатлантического циклона. Если сейчас температура воздуха составляет около 9 градусов тепла, то к вечеру ожидается заметное похолодание и осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

В столице 13 октября ожидается выпадение около трети месячной нормы осадков. Вся следующая неделя будет холодной и дождливой, а температура в ближайшие дни не превысит 6 градусов тепла. Мэрия Москвы порекомендовала автомобилистам значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

