12 октября, 13:15

Общество

Циклон "Герхард" принесет ухудшение погоды в Москву вечером 12 октября

Резкое похолодание до 4 градусов ожидается в столице 13 октября

На смену ушедшему циклону "Барбара" в Москву надвигается новый североатлантический циклон под названием "Герхард". МЧС предупреждает, что вечером 12 октября с 21:00 до утра 13 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий с сильным дождем, а в ТИНАО – с мокрым снегом.

Это может привести к ухудшению дорожной ситуации, в связи с чем автолюбителям рекомендуется быть предельно внимательными и не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями и деревьями. На данный момент в столице сохраняется относительно теплая погода с температурой воздуха до 8 градусов тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина

