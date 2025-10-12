Температура в столице не поднимется выше 7 градусов 12 октября

В Москве установилась холодная осенняя погода из-за влияния циклона "Барбара". Температура воздуха 12 октября не превысит 7 градусов, в течение всего дня ожидаются сильные дожди, а ветер усилится до 5–6 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, 13 октября столицу ждет резкое похолодание до 4–6 градусов с сохранением дождей. На предстоящей неделе ожидаются ночные заморозки, а к 16 октября возможен первый снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.