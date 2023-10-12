Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 19:30

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с в столице вечером 12 октября

Кабмин внесет в ГД проект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета

Желтый уровень погодной опасности будет действовать до вечера 12 октября

Новости часа: более 250 тыс человек проехали на речных электросудах в Москве

"Атмосфера": дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 13 октября

Шквалистый ветер ожидается в столице вечером 12 октября

Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Шквалистый ветер ожидается в Москве вечером 12 октября

Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова продолжает работу. Желающее поступить на военную службу проходят все процедуры оформления быстро, без очередей и задержек. Однако записываться на прием лучше заранее. Это можно сделать, например, по телефону горячей линии 117.

"Брат ушел на СВО, получил ранение, вернулся сюда, надо заменить человека. Пока он тут лечится, я пойду туда. Нашим пацанам нужна помощь", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика