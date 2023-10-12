12 октября, 19:30Общество
Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу
Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова продолжает работу. Желающее поступить на военную службу проходят все процедуры оформления быстро, без очередей и задержек. Однако записываться на прием лучше заранее. Это можно сделать, например, по телефону горячей линии 117.
"Брат ушел на СВО, получил ранение, вернулся сюда, надо заменить человека. Пока он тут лечится, я пойду туда. Нашим пацанам нужна помощь", – поделился один из добровольцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.