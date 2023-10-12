Кабмин внесет в ГД проект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета

Российские родители сохранят пособия при досрочном выходе из декрета в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. Он рассказал, что кабмин подготовил поправки по поручению президента РФ.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, пособие положено выплачивать каждый месяц, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Выплаты могут получать неработающие родители, а также те, кто трудоустроен на полставки или работает из дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.