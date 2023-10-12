12 октября, 13:45Общество
Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве работает каждый день без выходных. Специалисты обслуживают посетителей в режиме одного окна.
Все необходимые процедуры по оформлению можно пройти без очередей и задержек. Чтобы поддержать добровольцев, в центр на Яблочкова приезжают общественные деятели, а также представители органов власти.
В центре на Яблочкова можно также проконсультироваться по разным вопросам. Например, можно узнать о выплатах, социальных гарантиях и льготах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.