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12 октября, 13:45

Общество

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве работает каждый день без выходных. Специалисты обслуживают посетителей в режиме одного окна.

Все необходимые процедуры по оформлению можно пройти без очередей и задержек. Чтобы поддержать добровольцев, в центр на Яблочкова приезжают общественные деятели, а также представители органов власти.

В центре на Яблочкова можно также проконсультироваться по разным вопросам. Например, можно узнать о выплатах, социальных гарантиях и льготах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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