"Актуальный репортаж": москвичи стали чаще согласовывать перепланировку с 2020 года

Москвичи стали в два раза чаще согласовывать перепланировку после того, как услугу перевели в электронный вид. За три года поступило 113 тысяч таких заявлений.

Кроме того, больше стало тех, кто хочет узаконить уже сделанные работы. На этапе планирования никаких утверждений владельцы не получали.

Что москвичи чаще всего меняют в квартирах и какие изменения не согласуют ни при каких условиях? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.