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12 октября, 11:45

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

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Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова продолжает работу. Желающее поступить на военную службу проходят все процедуры оформления быстро, без очередей и задержек. Однако записываться на прием лучше заранее. Это можно сделать, например, по телефону горячей линии 117.

В Центр на Яблочкова приходят не только жители Москвы и Подмосковья, сюда приезжают также добровольцы из других регионов. Еще в центре можно узнать о выплатах, социальных гарантиях и льготах.

"Я пошел по контрактной службе. У меня будет первый боевой опыт. Каждый мужчина обязан принять для себя решение – идти или не идти. Семья, дети поддержали. Далось решение тяжеловато", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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