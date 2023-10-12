Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова продолжает работу. Желающее поступить на военную службу проходят все процедуры оформления быстро, без очередей и задержек. Однако записываться на прием лучше заранее. Это можно сделать, например, по телефону горячей линии 117.

В Центр на Яблочкова приходят не только жители Москвы и Подмосковья, сюда приезжают также добровольцы из других регионов. Еще в центре можно узнать о выплатах, социальных гарантиях и льготах.

"Я пошел по контрактной службе. У меня будет первый боевой опыт. Каждый мужчина обязан принять для себя решение – идти или не идти. Семья, дети поддержали. Далось решение тяжеловато", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.