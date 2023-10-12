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12 октября, 08:00

Общество

В Госдуме планируют ввести требования для детских аниматоров

В Госдуме планируют ввести требования для детских аниматоров

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В Госдуме планируют заняться нравственным обликом детских аниматоров. Депутаты хотят ввести для них специальные требования. По мнению депутатов, люди, развлекающие детей, должны при этом соблюдать правовые и этические нормы.

На данный момент аниматорами часто становятся люди, не знающие основ детской психологии, педагогики и конфликтологии. Как именно будут контролировать работы артистов, пока только обсуждается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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