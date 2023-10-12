Средние зарплаты сотрудников креативных индустрий в РФ увеличились на 42%

Количество вакансий в сфере креативных индустрий выросло за последние четыре месяца почти в три раза. Средние зарплаты для таких сотрудников увеличились на 42%.

Официально суммы остались на уровне чуть более 50 тысяч рублей, но знающие люди говорят, что с работодателем вполне реально договориться на более выгодные условия. Самыми востребованными профессиями стали фотомодели, дизайнеры и аниматоры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.