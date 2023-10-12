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12 октября, 07:15

Общество

В Госдуме предложили заблокировать сайты с советами по самолечению

В Госдуме предложили заблокировать сайты с советами по самолечению

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Сайты с советами по самолечению могут заблокировать. С таким предложением выступили в Госдуме.

По мнению депутатов, нетрадиционная медицина может нанести гораздо больше вреда, чем принести пользы. В комитете по охране здоровья уверены, что давать консультации могут только люди с профильным образованием. А деятельность специалистов, у которых за плечами только укороченные образовательные курсы, должна пресекаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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