12 октября, 07:15Общество
В Госдуме предложили заблокировать сайты с советами по самолечению
Сайты с советами по самолечению могут заблокировать. С таким предложением выступили в Госдуме.
По мнению депутатов, нетрадиционная медицина может нанести гораздо больше вреда, чем принести пользы. В комитете по охране здоровья уверены, что давать консультации могут только люди с профильным образованием. А деятельность специалистов, у которых за плечами только укороченные образовательные курсы, должна пресекаться.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.