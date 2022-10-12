17:45Общество
Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на госуслугах
Желающие стать добровольцами и принять участие в спецоперации активно используют новый специальный сервис на портале "Госуслугах". Среди тех, кто подал такое заявление, есть немало и москвичей.
"Может быть, мне так понравится Родине служить, что я навсегда останусь там, посвящу свою жизнь служению Родине. Пришел в военкомат, здесь меня укомплектовали. Удобная обувь, все хорошо, никаких претензий нет, а кормят бесподобно", – рассказал один из добровольцев.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.