Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на госуслугах

Желающие стать добровольцами и принять участие в спецоперации активно используют новый специальный сервис на портале "Госуслугах". Среди тех, кто подал такое заявление, есть немало и москвичей.

"Может быть, мне так понравится Родине служить, что я навсегда останусь там, посвящу свою жизнь служению Родине. Пришел в военкомат, здесь меня укомплектовали. Удобная обувь, все хорошо, никаких претензий нет, а кормят бесподобно", – рассказал один из добровольцев.

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