15:30Политика
Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации. Об этом президент России заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".
Грузовик, фигурировавший в подрыве на Крымском мосту, не пересекал грузинскую границу. Об этом заявил Минфин Грузии.
В США подсчитали объем военной помощи, которую оказали Киеву с начала СВО. Она составила 16,8 миллиарда долларов, рассказал шеф Пентагона Ллойд Остин.