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Политика

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

Путин поручил продлить действие программы социальной газификации

Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

"Взял спальник и сидушку": мобилизованный рассказал, что принес с собой в военкомат

Как в этом году пройдет акция "Всероссийский экономический диктант"

Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

Новости часа: Песков прокомментировал актуальность целей СВО на Украине

"Нужно пройти подготовку": мобилизованный сообщил, для чего прибыл в военкомат

Новости часа: в ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Московских студентов-медиков пригласили на стажировку в "Школу профессионального роста"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации. Об этом президент России заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".

Грузовик, фигурировавший в подрыве на Крымском мосту, не пересекал грузинскую границу. Об этом заявил Минфин Грузии.

В США подсчитали объем военной помощи, которую оказали Киеву с начала СВО. Она составила 16,8 миллиарда долларов, рассказал шеф Пентагона Ллойд Остин.

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