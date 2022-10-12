"Взял спальник и сидушку": мобилизованный рассказал, что принес с собой в военкомат

Сергей Собянин заявил, что в Москве близкие родственники мобилизованных могут получить выплату за них в качестве адресной социальной помощи. Кроме городских, есть и федеральные меры поддержки мобилизованных граждан.

В Госдуме, например, предложили ввести единовременную выплату, чтобы семьи могли погасить долги по квартплате. Если данная мера будет принята, то она коснется тех, кто получил повестку или стал добровольцем.

"Был сначала радиотелеграфистом, а потом поставили работать на бульдозере на полигоне. С собой взял коврик под спальник, сам спальник, сидушку и другие вещи для нужд", – рассказал один из мобилизованных.

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