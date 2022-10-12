"Нужно пройти подготовку": мобилизованный сообщил, для чего прибыл в военкомат

Сергей Собянин заявил, что в Москве близкие родственники мобилизованных могут получить выплату за них в качестве адресной социальной помощи. Кроме городских, есть и федеральные меры поддержки мобилизованных граждан.

Также стало известно, что военнообязанные могут самостоятельно пройти медкомиссию, но окончательное решение будет за призывной комиссией. Такая информация опубликована на портале "Объясняем.рф".

"Отслужил в Мурманске в автомобильных войсках. Считаю, нужно пройти подготовку, потому что много чего забыто. У меня там была спецподготовка, но пострелять еще надо", – сообщил один из мобилизованных.

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