Новости часа: в ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в СВО внесли в Госдуму. Такая информация появилась в базе документов.

Минимальная пенсия с московской доплатой вырастет с 1 января до 23 313 рублей. Об этом сообщили власти столицы.

Министры ЕС не обсуждают потолок цен на газ из России. Об этом заявил Минпромторг Чехии.