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Общество

Новости часа: в ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Новости часа: в ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Московских студентов-медиков пригласили на стажировку в "Школу профессионального роста"

Сотрудники банков рассказали, как проходит процедура оформления кредитных каникул

"Атмосфера": 7 градусов тепла ожидается в столице вечером 12 октября

Новости часа: воздушная тревога в южных и центральных областях Украины

Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года

Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

"Пожелали удачи": мобилизованный рассказал, как его семья отнеслась к повестке

"Время новых": ферментированная еда

"Доктор 24": кашель

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в СВО внесли в Госдуму. Такая информация появилась в базе документов.

Минимальная пенсия с московской доплатой вырастет с 1 января до 23 313 рублей. Об этом сообщили власти столицы.

Министры ЕС не обсуждают потолок цен на газ из России. Об этом заявил Минпромторг Чехии.

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