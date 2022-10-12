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Общество

"Победа за нами": получивший повестку рассказал, как относится к частичной мобилизации

"Победа за нами": получивший повестку рассказал, как относится к частичной мобилизации

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Сергей Собянин заявил, что в Москве близкие родственники мобилизованных могут получить выплату за них в качестве адресной социальной помощи. Кроме городских, есть и федеральные меры поддержки мобилизованных граждан.

В Госдуме, например, предложили ввести единовременную выплату, чтобы семьи могли погасить долги по квартплате. Если данная мера будет принята, то она коснется тех, кто получил повестку или стал добровольцем.

"Проходил службу во внутренних войсках. Являюсь младшим сержантом и командиром отделения. В течение одной-двух недель подготовки все вспомнится. Все нормально, победа за нами", – поделился один из мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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