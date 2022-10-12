Генпрокурор РФ рассказал о сроках работы с обращениями граждан по мобилизации

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что прокурорам дается максимум три дня на работу с каждой отдельной жалобой по частичной мобилизации. На личный прием к сотрудникам ведомства обратились тысячи граждан, которым пришла повестка по ошибке.

Стало известно, что военкоматы забирают больных, не подходящих по возрасту, имеющих право на отсрочку. По каждому обращению проводят тщательные проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.