Россиянам показали, как проходит частичная мобилизация в разных регионах

В Приморском крае мобилизованные и добровольцы завершили одиночную подготовку. Из аэропорта Владивостока они отправились к местам проведения боевого слаживания. Бойцам выдали дополнительные наборы предметов первой необходимости и экипировку.

Еще мобилизованных бойцов провожали на аэродроме Чкаловск Балтийского флота. Более 140 человек погрузились в самолеты военно-транспортной авиации под звуки оркестра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.