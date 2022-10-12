Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Общество

Россиянам показали, как проходит частичная мобилизация в разных регионах

Россиянам показали, как проходит частичная мобилизация в разных регионах

Россиянам показали кадры подготовки мобилизованных в Восточном военном округе

"Утро": десять градусов тепла ожидается в столице 12 октября

В ГД предложили законопроект о выдаче жилья без очереди мобилизованным, получившим увечья

Густой туман накрыл Люблино

Синоптики сообщили о сильном тумане в столичном регионе 12 октября

Новости часа: поезда "Ласточка" начнут курсировать по Крымскому мосту с 13 октября

"Жизнь в большом городе": волонтеры

"Личная территория": "раскол в семье – 2"

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил отметку 64 руб впервые с 7 июля

В Приморском крае мобилизованные и добровольцы завершили одиночную подготовку. Из аэропорта Владивостока они отправились к местам проведения боевого слаживания. Бойцам выдали дополнительные наборы предметов первой необходимости и экипировку.

Еще мобилизованных бойцов провожали на аэродроме Чкаловск Балтийского флота. Более 140 человек погрузились в самолеты военно-транспортной авиации под звуки оркестра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика