Россиянам показали кадры подготовки мобилизованных в Восточном военном округе

Мобилизованные и добровольцы готовятся к отправке на освобожденные территории. На сахалинском полигоне армейского корпуса Восточного военного округа призванные резервисты совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета. Особое внимание при обучении уделили занятиям по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня.

Для подготовки мобилизованных Восточного военного округа предоставлен еще один полигон, который расположился в Хабаровском крае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.