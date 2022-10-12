Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Общество

В ГД предложили законопроект о выдаче жилья без очереди мобилизованным, получившим увечья

В ГД предложили законопроект о выдаче жилья без очереди мобилизованным, получившим увечья

Густой туман накрыл Люблино

Синоптики сообщили о сильном тумане в столичном регионе 12 октября

Новости часа: поезда "Ласточка" начнут курсировать по Крымскому мосту с 13 октября

"Жизнь в большом городе": волонтеры

"Личная территория": "раскол в семье – 2"

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил отметку 64 руб впервые с 7 июля

"Попросил сделать хоть что-то": мобилизованный рассказал, как получил повестку

Новости часа: Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации

Новости часа: новый проект о кредитных каникулах для мобилизованных в РФ

В ГД предложили законопроект о выдаче жилья без очереди мобилизованным и добровольцам, получившим увечья. Как прокомментировали в СМИ, квартиры могут получить те, у кого нет собственного жилья или его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы.

Также депутаты отметили, что статус военнослужащих и соответствующие ему льготы распространяются на добровольцев и граждан, попавших под частичную мобилизацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика