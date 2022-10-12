В ГД предложили законопроект о выдаче жилья без очереди мобилизованным, получившим увечья

В ГД предложили законопроект о выдаче жилья без очереди мобилизованным и добровольцам, получившим увечья. Как прокомментировали в СМИ, квартиры могут получить те, у кого нет собственного жилья или его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы.

Также депутаты отметили, что статус военнослужащих и соответствующие ему льготы распространяются на добровольцев и граждан, попавших под частичную мобилизацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.