Бабье лето завершится магнитной бурей и дождями

Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю. По пятибалльной шкале ее оценивают на два балла. Однако некоторые последствия все же могут быть заметны.

По словам специалистов, вспышка на Солнце произошла 9 октября. Чтобы добраться до нас, ей понадобилось три дня. По прогнозам, колебания магнитного поля продлятся около суток.

Тем временем, бабье лето закончилось. Об этом говорят синоптики. Какой погоды ждать в городе в ближайшие дни, рассказал метеоролог Никита Поповнин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.