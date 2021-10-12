Памятные конверты выпустили к 130-летию выдающегося хирурга Юдина

Памятные конверты выпустили к юбилею выдающегося советского врача Сергея Сергеевича Юдина. Он – автор методик переливания крови и других хирургических процедур. В этом году со дня рождения главного хирурга НИИ имени Склифосовского исполняется 130 лет.

Церемония гашения конверта прошла в самом институте. Специально для нее также изготовили памятный сувенирный штемпель. Тираж конвертов – 1 миллион экземпляров. Их можно будет купить в почтовых отделениях по всей России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.