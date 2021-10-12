LEGO перестанет делать игрушки только для мальчиков или девочек

Компания LEGO сделает свои игрушки свободными от гендерных стереотипов. Специалисты провели социологическое исследование.

В опросах приняли участие почти 7 тысяч детей в возрасте от 6 до 14 лет и их родители из России, Китая, США, Великобритании, Японии, Польши и Чехии.

Выяснилось, что 82% девочек и 71% мальчиков полагают, что для первых абсолютно нормально играть в футбол, а для вторых – заниматься балетом. Такие результаты и подтолкнули руководителей LEGO к тому, чтобы изменить подход к производству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.