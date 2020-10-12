В Москве начнут проверять столичные компании на предмет перевода сотрудников на удаленку

С 12 октября в Москве начинают проверять, соблюдают ли москвичи удаленку. Дистанционно сейчас должна работать треть офисных сотрудников. И работодателям придется отчитаться. Нужно предоставить номера телефонов, машин и транспортных карт, чтобы можно было оценить поток пассажиров в городе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.