Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2020, 15:45

Общество

В Москве начнут проверять столичные компании на предмет перевода сотрудников на удаленку

В Москве начнут проверять столичные компании на предмет перевода сотрудников на удаленку

"Атмосфера": москвичей предупредили о похолодании

Москвичи продолжают делиться кадрами удаленной работы

Полицейские и инспекторы Роспотребнадзора проводят масочные рейды в общественных местах

Москва 24 рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму

В рубрике "Шо це энтузиастов" москвичам предложили отгадать улицу

Иммунолог ответил на вопросы о COVID-19

"Москва и мир": строительство БКЛ и вторая волна

Москва 24 рассказала, чем различаются вакцины от коронавируса

Зрители Москвы 24 показали, как проходит рабочий день на удаленке

С 12 октября в Москве начинают проверять, соблюдают ли москвичи удаленку. Дистанционно сейчас должна работать треть офисных сотрудников. И работодателям придется отчитаться. Нужно предоставить номера телефонов, машин и транспортных карт, чтобы можно было оценить поток пассажиров в городе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
общество город видео Роман Карлов Ксения Чепенко Максим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика