Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Новости

Новости

12 сентября, 22:10

События

Свадебные церемонии прошли на сцене фестиваля "Театральный бульвар" на Патриарших прудах

12 сентября список необычных площадок для регистрации брака пополнился еще одной локацией. Три столичные пары оформили отношения на сцене фестиваля "Театральный бульвар" на Патриарших прудах.

Мероприятие стало подарком для молодоженов ко Дню города и красивым завершением сезона свадеб на площадках проекта "Лето в Москве". Специальным гостем праздника стал актер Гоша Куценко. Он лично поздравил каждую пару и вручил им первый семейный документ – свидетельство о браке.

С участниками церемоний и звездным гостем торжества пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

обществогородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

