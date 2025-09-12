В Москве специалисты представили новые подходы к лечению мигрени. Заболевание признано серьезным неврологическим расстройством, которым страдает около 14% населения планеты.

Врачи отметили, что в последние годы появились препараты, разработанные специально для борьбы с мигренью. Они позволяют значительно снизить частоту и интенсивность приступов. Также применяются современные методы, включая ботулинотерапию и блокаду затылочных нервов.

