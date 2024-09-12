12 сентября, 07:00Общество
В России за последнюю неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на четверть
В России растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю число выросло почти на четверть. Основная доля пациентов приходится на Москву и Подмосковье.
Медики напоминают о необходимости вакцинации. Сделать прививку можно не только в столичных поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Всего их по городу 18 – у станций метро и МЦК. Работают ежедневно. По будням с 08:00 до 20:00. В субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – до 16:00. Чтобы все оформить и сделать прививку, потребуется около 15 минут.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Более 6,5 млн человек сделали прививки от гриппа в РФ
- Пункты вакцинации заработали рядом с МЦД, МЦК и станциями метро в столице