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12 сентября, 07:00

Общество

В России за последнюю неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на четверть

В России за последнюю неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на четверть

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В России растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю число выросло почти на четверть. Основная доля пациентов приходится на Москву и Подмосковье.

Медики напоминают о необходимости вакцинации. Сделать прививку можно не только в столичных поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Всего их по городу 18 – у станций метро и МЦК. Работают ежедневно. По будням с 08:00 до 20:00. В субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – до 16:00. Чтобы все оформить и сделать прививку, потребуется около 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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