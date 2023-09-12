В РФ предложили создать в вузах центры поддержки бойцов СВО и их детей

В Госдуме предложили создать в вузах центры поддержки для бойцов спецоперации и их детей. Только в 2023 году в рамках отдельной квоты зачислили на учебу порядка 8,5 тысячи человек.

Депутаты отметили, что после поступления студенты из этой категории могут столкнуться с некоторыми проблемами. Например, со сложностями с оформлением социальных стипендий и иных положенных выплат, затруднениями с получением мест в общежитии. Эти задачи и могут решать новые центры.

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