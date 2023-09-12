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12 сентября, 07:15

Общество

В Госдуме РФ поддержали перевод родивших студенток на бюджет

В Госдуме РФ поддержали перевод родивших студенток на бюджет

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Идею переводить на бюджет родивших студенток колледжей поддержали в Госдуме РФ. Такую меру ранее ввела у себя Курганская область. При этом уточняется, что условием для перевода должна быть хорошая успеваемость.

Кроме того, в качестве стимула демографии депутаты предлагают бесплатное обучение и молодым отцам. Еще одним способом поддержки семей с детьми может стать отдельная комната в общежитии, считают в Госдуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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