В Госдуме РФ поддержали перевод родивших студенток на бюджет

Идею переводить на бюджет родивших студенток колледжей поддержали в Госдуме РФ. Такую меру ранее ввела у себя Курганская область. При этом уточняется, что условием для перевода должна быть хорошая успеваемость.

Кроме того, в качестве стимула демографии депутаты предлагают бесплатное обучение и молодым отцам. Еще одним способом поддержки семей с детьми может стать отдельная комната в общежитии, считают в Госдуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



