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12 сентября, 07:15

Общество

Участникам спецоперации компенсируют военные пенсии

Участникам спецоперации компенсируют военные пенсии

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Военным пенсионерам – участникам спецоперации – полностью компенсируют их выплаты по пенсии. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Деньги будут выплачивать ежемесячно, дополнительно к основным выплатам, которые получают военнослужащие.

Указ касается военных пенсионеров, которые заключили контракт с 24 февраля 2022 года или мобилизованных с осени 2022 года. До нового указа выплата военной пенсии приостанавливалась, если ее получатель вновь поступал на службу в ВС РФ или правоохранительные органы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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