Победители рубрики "Квадракоптево" забрали свои призы в Москве

В редакцию телеканала Москва 24 приехали победители прошлых розыгрышей рубрики "Квадрокоптево". Те, кто угадал улицы, над которыми летал коптер, получили брендированные сумки и лимитированные карты "Тройка" с логотипом телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.