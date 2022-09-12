Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции "Миллион призов" прошел в Москве

В понедельник, 12 сентября, в прямом эфире телеканала Москва 24 прошел финальный розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн москвичей. Выбирали из тех, кто дистанционно голосовал с 20:01 10 сентября до 20:00 11 сентября.

Генератор случайных чисел определил обладателей 20 автомобилей. Разыграли и призовые баллы. В розыгрыше принимали участие 302 453 человек.

Победители розыгрыша получат СМС-сообщение, в котором будет информация, какой приз они выиграли. Проверить свой код можно и самостоятельно, воспользовавшись в день розыгрыша после 12:00 сайтом ag-vmeste.ru. Для авторизации понадобится учетная запись mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.